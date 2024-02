Aluflexpack Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Die Aktie von Aluflexpack hat in den vergangenen Monaten eine neutrale Stimmung im Netz gezeigt, so die Nachrichtenagentur dpa-AFX. Die Diskussionsintensität war im üblichen Bereich, und es gab nur geringe Veränderungen in der Stimmung der Anleger. Daher wird die Einschätzung der Aktie als "neutral" bewertet.

Die Analyse der Social Media-Diskussionen ergab hingegen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren. Es gab kaum negative Diskussionen, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Aluflexpack eine "gut" Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Auch der Relative Strength-Index (RSI) stuft die Aktie als "neutral" ein, wobei der RSI7 einen Wert von 1,76 und der RSI25 einen Wert von 19,28 ergibt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Aluflexpack-Aktie im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +12,24 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Gleiches gilt auch für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, bei dem die Aktie ebenfalls ein "gut"-Rating erhält.

Insgesamt wird die Aluflexpack-Aktie somit als "gut" bewertet, sowohl basierend auf der Anlegerstimmung als auch auf der technischen Analyse.