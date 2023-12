Tong Kee Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Der Aktienkurs von Allurefem liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor um 152,17 Prozent höher, was mehr als 154 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Bauwesen-Branche beträgt die Rendite in den letzten 12 Monaten -1,7 Prozent, wobei Allurefem mit 153,87 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser starken Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie positiv bewertet.

Die Dividendenrendite von Allurefem liegt bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Bauwesen-Branche beträgt die Dividendenrendite 6,29 Prozent, was einer Differenz von -6,29 Prozent zur Allurefem-Aktie entspricht. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine negative Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung für Aktien beeinflussen. In Bezug auf die Diskussionen im Internet wurde bei Allurefem eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" bewertet wird.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Allurefem beträgt 377, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen im Bauwesen-Sektor mit einem Durchschnittswert von 49 als überbewertet gilt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine negative Bewertung.