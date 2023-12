Tong Kee Aktie: Knallt es bald?

Die Aktie von Allurefem bietet derzeit keine attraktive Dividendenrendite im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bauwesen. Mit einer Dividendenrendite von 0 % liegt der Ertrag 6,27 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Die fundamentale Analyse ergibt ebenfalls keine positive Einschätzung. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Allurefem liegt bei 377,48, was 650 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt von 50,35. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" aus fundamentaler Sicht.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt neutral. In den letzten beiden Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu einer neutralen Einschätzung der Anleger-Stimmung führt.

Auch aus technischer Sicht zeigt der Relative Strength-Index (RSI) ein neutrales Bild. Der RSI liegt bei 38,89 und der RSI25 bei 56,52, was auf ein insgesamt neutrales Marktsentiment hindeutet.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung der Aktie von Allurefem, sowohl aus fundamentaler als auch aus technischer Sicht.