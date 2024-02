TongFu Microelectronics Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Tongfu Microelectronics hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,47 Prozent, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,1 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie. In Bezug auf die technische Analyse liegt der 200-Tages-Durchschnitt bei 21,22 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 21,37 CNH liegt, was einer Abweichung von +0,71 Prozent entspricht. Dies führt zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung. Beim 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs von 21,35 CNH nahe dem gleitenden Durchschnitt von +0,09 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Tongfu Microelectronics also auf Grundlage der trendfolgenden Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tongfu Microelectronics beträgt 72, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" weder unterbewertet noch überbewertet ist. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie neutral eingestuft. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Tongfu Microelectronics-Aktie liegt bei 10, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis (48,05) führt hingegen zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Tongfu Microelectronics.