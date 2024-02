TongFu Microelectronics Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung einer Aktie. In den letzten Tagen wurde die Aktie von Tongfu Microelectronics besonders in den sozialen Medien diskutiert, und es wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht. Allerdings konzentrierte sich der Meinungsmarkt in letzter Zeit hauptsächlich auf die negativen Themen rund um das Unternehmen, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Wer derzeit in die Aktie von Tongfu Microelectronics investiert, kann eine Dividendenrendite von 0,47 % erwarten, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Halbleiter- und Halbleiterausrüstung einen etwas geringeren Ertrag bedeutet. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt für die Tongfu Microelectronics-Aktie beträgt 21,23 CNH, was nur eine geringe Abweichung vom letzten Schlusskurs von 21,65 CNH bedeutet. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt eine ähnliche Abweichung. Daher erhält das Unternehmen insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Beim Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Tongfu Microelectronics mit einem Wert von 72,64 in etwa auf dem Niveau der Vergleichsbranche. Daher wird die Aktie auf der Grundlage fundamentaler Kriterien ebenfalls als "Neutral" bewertet.