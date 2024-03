TongFu Microelectronics Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Weitere Suchergebnisse zu "Schneider Electric":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Tongfu Microelectronics beträgt das aktuelle KGV 72, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Tongfu Microelectronics weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Tongfu Microelectronics-Aktie hat einen Wert von 67, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der 25-Tage-RSI-Wert von 35,04 zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Tongfu Microelectronics.

Die Anleger-Stimmung bei Tongfu Microelectronics in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Trotz insbesondere positiver Themen bei den Diskussionen in den vergangenen Tagen erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Neutral". Die Analyse um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien zeigt 1 Gut-Signal, was auf dieser Stufe eine "Gut" Empfehlung ableiten lässt. Insgesamt ergibt sich daher zum Punkt Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Bewertung.

Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zu Tongfu Microelectronics zeigt eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Tongfu Microelectronics zeigt eine positive Veränderung, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von Tongfu Microelectronics bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut" zugesprochen.