TongFu Microelectronics Aktie: Es wird konkret!

Tongfu Microelectronics wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die diversen Kommentare und Wortmeldungen ausgewertet, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Zusätzlich wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tongfu Microelectronics liegt mit einem Wert von 72,64 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" von 0. Auf Basis fundamentaler Kriterien erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Einstufung.

In den letzten vier Wochen konnte eine Aufhellung des Stimmungsbildes bei Tongfu Microelectronics verzeichnet werden, sowie eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.

Die charttechnische Entwicklung der Tongfu Microelectronics-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 21,57 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 23,12 CNH liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von +7,19 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung. Die gleiche Berechnung für den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von +6,3 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Tongfu Microelectronics-Aktie somit auch auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.