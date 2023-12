TongFu Microelectronics Aktie: Die Bären zittern!

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Tongfu Microelectronics bei 22,69 CNH liegt, was einer Entfernung von +5,14 Prozent vom GD200 (21,58 CNH) entspricht. Dies ist ein positives Signal in der charttechnischen Bewertung. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 21,25 CNH, was bedeutet, dass auch hier ein "Gut"-Signal vorliegt, da der Abstand +6,78 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Tongfu Microelectronics-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In fundamentalen Kriterien weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 72,64 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Tongfu Microelectronics-Aktie mit einer Rendite von 28,07 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt. Auch im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche hat die Aktie mit einer Rendite von 35,33 Prozent eine sehr gute Entwicklung im vergangenen Jahr gezeigt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Betrachtet man das Sentiment und den Buzz, so konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt werden, weshalb die Aktie in diesem Bereich mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird. Hingegen wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Tongfu Microelectronics daher in dieser Kategorie ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.