Tomy Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Die Tomy-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 2030,57 JPY verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 2349,5 JPY, was einem Unterschied von +15,71 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 2294,76 JPY wird analysiert, und der letzte Schlusskurs liegt nah am gleitenden Durchschnitt (+2,39 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Tomy also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Tomy-Aktie liegt bei 66, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 43,01, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für Tomy nach RSI-Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Analyse, dass die Stimmung für Tomy in den letzten Wochen deutlich verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Die Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Tomy. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Auf dieser Basis erhält Tomy eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung. Insgesamt wird Tomy von der Redaktion für die Anlegerstimmung mit einem "Gut"-Rating versehen.