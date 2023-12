Tomy Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Weitere Suchergebnisse zu "Arlington Asset Investment":

Die technische Analyse der Tomy-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 2263 JPY ein "Gut"-Signal mit einer Entfernung von +21,31 Prozent vom GD200 (1865,49 JPY) ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 2070,86 JPY auf, was einem Abstand von +9,28 Prozent entspricht. Somit wird auch hier ein "Gut"-Signal vergeben. Insgesamt wird der Kurs der Tomy-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Tomy-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist, mit einem aktuellen Wert von 11. Dies führt zu einem "Gut"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil und wird daher mit "Neutral" eingestuft. Die Analyse der RSIs ergibt insgesamt ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Tomy festgestellt werden, wodurch die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Die Diskussion war vor allem von positiven Themen geprägt. Die Redaktion bewertet die Aktie daher mit einem "Gut". Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.