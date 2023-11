Tomy Aktie: So schnell kann es gehen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für die Aktie von Tomy. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 44,36 Punkte, was bedeutet, dass Tomy derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI zeigt sich ein ähnliches Bild, da auch hier weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 45,42), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse beinhaltet trendfolgende Indikatoren, die anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, den wir hier auf 50- und 200-Tage-Basis betrachten. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Tomy-Aktie beträgt derzeit 1809,23 JPY, was deutlich über dem letzten Schlusskurs (2086 JPY) liegt und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Beim 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,21 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Tomy also auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Bei der Beurteilung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren wie Sentiment und Buzz eine Rolle. Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität für die Aktie von Tomy in den letzten Monaten die übliche Aktivität im Netz widerspiegelt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung für Tomy.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien zeigt, dass Tomy in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet wurde, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

In Zusammenfassung zeigt die Analyse des RSI, des gleitenden Durchschnitts, des Sentiments und des Anlegerverhaltens, dass die Aktie von Tomy derzeit insgesamt als "Neutral" bewertet wird.