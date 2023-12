Tomy Aktie: Jetzt geht’s rund!

Die Tomy-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 1848,37 JPY verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 2168,5 JPY, was einem Unterschied von +17,32 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Rahmen der kurzfristigen Analyse erhält die Aktie ein "Gut"-Rating aufgrund des Schlusskurses von 2058,59 JPY, welcher um +5,34 Prozent über dem 50-Tages-Durchschnitt liegt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Tomy liegt bei 42,3, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an der Tomy-Aktie wurden anhand von Beitragsanzahl und Stimmungsänderungen im Internet untersucht. Die Beitragsanzahl zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Tomy-Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Tomy-Aktie in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet, was zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Insgesamt erhält die Tomy-Aktie demnach positive Bewertungen aus technischer Analyse, Stimmungsanalyse und Anleger-Bewertungen.