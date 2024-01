Tomra Systems, tut es schon wieder!

Weitere Suchergebnisse zu "Tomra Systems":

Die technische Analyse der Tomra Asa-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 12,03 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 8,854 EUR liegt somit deutlich darunter, was einer Abweichung von -26,4 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen (9,63 EUR) liegt über dem aktuellen Schlusskurs, was einer Abweichung von -8,06 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Tomra Asa-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Tomra Asa mit 1,51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,13 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Tomra Asa erreicht bei einem Niveau von 100 ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet jedoch auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Die Gesamtbewertung auf Basis des RSI ist somit "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist hingegen überwiegend positiv. In den vergangenen zwei Wochen wurden insbesondere positive Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Dies wird durch konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien bestätigt, die insgesamt zu einer "Gut" Empfehlung führen.

Insgesamt ergibt sich somit eine eher negative Einschätzung der Tomra Asa-Aktie auf Basis der technischen Analyse, der Dividendenrendite und des Anleger-Sentiments in den sozialen Medien.