Tomra Systems Asa Adr Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Die Tomra Asa wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft, da der GD200 bei 12,38 EUR liegt, während der Aktienkurs bei 10,96 EUR um -11,47 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 9 EUR, was einer Abweichung des Aktienkurses von +21,78 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus die Bewertung "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Tomra Asa besonders positiv diskutiert, mit zehn Tagen im grünen Bereich und keine negativen Diskussionen. An insgesamt vier Tagen war die Stimmung neutral. Aktuell sind die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Die Dividendenrendite von Tomra Asa liegt bei 1,51 Prozent, was 1,65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3 Prozent liegt. Daher wird die Aktie als eher unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Tomra Asa-Aktie liegt bei 63, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage-Basis mit 27,68 überverkauft und erhält daher eine "Gut"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Tomra Asa.