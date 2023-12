Tomra Systems Asa Adr Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Die Tomra Asa schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies. Mit einer Differenz von 1,75 Prozentpunkten (1,51 % gegenüber 3,26 %) wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In den letzten zwei Wochen wurde Tomra Asa von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung wird daher als "Gut" eingestuft. Die Redaktion hat auch 5 positive Signale und 0 negative Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Tomra Asa-Aktie sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Tomra Asa-Aktie für die letzten 200 Handelstage um 14,07 Prozent von dem Durchschnitt abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf 50-Tage-Basis liegt der letzte Schlusskurs jedoch über dem Durchschnitt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Tomra Asa-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.