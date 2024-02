Tomra Systems Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Weitere Suchergebnisse zu "Tomra Systems":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf betrachtet. Für die Tomra Asa hat der RSI einen Wert von 91,99 erreicht, was bedeutet, dass die Aktie derzeit als überkauft eingestuft wird, was als "Schlecht" signalisiert wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 67, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt dies eine Gesamtbewertung des RSI als "Schlecht".

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Tomra Asa beträgt derzeit 1, was eine negative Differenz von -1,6 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt für kommerzielle Dienstleistungen und Versorgungsunternehmen ergibt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik von Tomra Asa heute eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der Tomra Asa von 8.798 EUR eine Entfernung von -24,87 Prozent vom GD200 (11,71 EUR) auf, was als "Schlecht"-Signal gilt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, bei 9,79 EUR, was zu einem Abstand von -10,13 Prozent führt und ebenfalls als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Insgesamt wird der Kurs der Tomra Asa-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Tomra Asa. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie zeigt jedoch an, dass Tomra Asa derzeit weniger im Fokus der Anleger steht, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.