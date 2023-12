Tomra Systems Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Weitere Suchergebnisse zu "Tomra Systems":

Bei der Betrachtung der Dividende von Tomra Asa ist festzustellen, dass sie mit 1,51 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies (3,27 %) niedriger ausfällt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 14,04 Punkten, was darauf hinweist, dass Tomra Asa überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen keine Über- oder Überverkäufe, wodurch eine "Neutral"-Bewertung zustande kommt. Somit erhält das Tomra Asa-Wertpapier insgesamt ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Diskussionstätigkeit und eine positive Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung "Gut" führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage ergibt eine "Schlecht"-Bewertung, während der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt eine "Gut"-Bewertung für Tomra Asa ergibt. Insgesamt wird das Wertpapier basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.