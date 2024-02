Tomra Systems Aktie: In selten guter Lage!

Weitere Suchergebnisse zu "Tomra Systems":

Tomra Asa, ein Unternehmen aus dem Bereich kommerzielle Dienstleistungen & Supplies, schüttet aktuell eine Dividendenrendite von 1,51 % aus. Dies liegt 1,6 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 3,11 % und führt daher zu der Einstufung "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt hingegen eine positive Bewertung von Tomra Asa in den letzten zwei Wochen. Die Mehrheit der Kommentare und Wortmeldungen deutet auf eine optimistische Sicht der Anleger hin, was zu der Einstufung "Gut" führt. Zusätzlich wurden 9 positive Signale und 0 negative Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Tomra Asa-Aktie aktuell 15,58 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie hingegen als "Neutral" bewertet, da sie sich 1,65 Prozent unter dem GD200 befindet. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" eingestuft.

Im fundamentalen Bereich weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tomra Asa aktuell einen Wert von 34,84 auf, was 9 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt und die Aktie somit als überbewertet kennzeichnet. Daher erhält Tomra Asa in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung.