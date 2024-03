Tomra Systems Aktie: Das ist beeindruckend!

Weitere Suchergebnisse zu "Tomra Systems ASA":

Die Stimmungslage unter Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An 11 Tagen dominierten vor allem positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Tomra Asa gesprochen. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Statistische Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Es wurden 9 "Gut"-Signale (bei 0 "Schlecht"-Signal) auf der Basis der Kommunikation festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich dadurch eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Tomra Asa-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 11,33 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs (13,825 EUR) liegt somit deutlich darüber (Unterschied +22,02 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating versehen, da der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt (+25 Prozent Abweichung). Somit wird die Tomra Asa-Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Tomra Asa-Aktie hatte in den letzten 7 Tagen einen Wert von 42, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie mit "Neutral" eingestuft (Wert: 38,14). In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Tomra Asa.

In Bezug auf die Dividendenpolitik beträgt die Dividendenrendite bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,34 Prozent und liegt damit 1,61 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies, 2,95). Die Tomra Asa-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Schlecht"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.