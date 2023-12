Tomra Systems Aktie: Das ist Wahnsinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Tomra Systems":

Die technische Analyse der Tomra Asa zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 12,43 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 10,69 EUR liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -14 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die letzten 50 Tage bei 8,91 EUR, was zu einem Abstand von +19,98 Prozent führt und die Aktie als "Gut" einstuft. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Im Hinblick auf die fundamentalen Daten beträgt das KGV aktuell 34,84, was 13 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Überbewertung der Aktie und einer Bewertung als "Schlecht".

Die Dividendenrendite von Tomra Asa beträgt 1,51 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert von 1,07 Prozent liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass Tomra Asa in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet wurde. Die Auswertung der Kommentare deutet auf eine insgesamt positive Stimmung hin, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Darüber hinaus wurden 2 positive und 1 negative Signal herausgefiltert, was zu einer abschließenden "Gut"-Empfehlung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Anleger-Stimmung und eine "Gut"-Einstufung für Tomra Asa.

