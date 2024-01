Tomra Systems Aktie: Was soll man davon noch halten?

Weitere Suchergebnisse zu "PayPal Holdings Inc.":

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmungen und Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf Tomra Asa wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tomra Asa liegt derzeit bei 34, was 11 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Überbewertung wird der Titel auf Basis des KGV als "Schlecht" eingestuft.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv. Positive Diskussionen überwogen, während negative Diskussionen kaum stattfanden. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Gut" und statistische Auswertungen ergaben in den letzten zwei Wochen überwiegend Kaufsignale.

Die Dividendenrendite von Tomra Asa liegt derzeit bei 1,51%, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,17%. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

