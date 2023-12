Tomra Systems Aktie: Was soll man davon noch halten?

Weitere Suchergebnisse zu "Tomra Systems":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Tomra Asa liegt der 7-Tage-RSI aktuell bei 26,76 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft eingestuft wird und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 30,68, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird sie als "Neutral" bewertet, was Tomra Asa eine weitere "Gut"-Bewertung einbringt.

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und beträgt für Tomra Asa derzeit 1,51 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert von 1,07 Prozent liegt. Aufgrund dessen erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität bei Tomra Asa durchschnittlich ist. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum eine negative Änderung erfahren, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird Tomra Asa daher als "Schlecht"-Wert bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tomra Asa beträgt aktuell 34,84 und liegt 13 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 30, was darauf hindeutet, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist. Daher erhält Tomra Asa auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung.