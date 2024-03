Tomra Systems Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

Weitere Suchergebnisse zu "Tomra Systems ASA":

Die technische Analyse der Tomra Asa-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 11,43 EUR liegt. Dieser Wert liegt nahe am letzten Schlusskurs von 11,44 EUR, was einem Unterschied von +0,09 Prozent entspricht, daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 10,29 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt um +11,18 Prozent darüber, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist die Tomra Asa-Aktie eine Dividendenrendite von 1,34 % auf, was 1,7 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aktie beträgt 80, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen eine "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird die Analyse der RSIs zu Tomra Asa als "Schlecht" eingestuft.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie bei 58,55 liegt, was 76 Prozent höher ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus derselben Branche. Daher wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als "Schlecht" bewertet.