Tomra Systems Aktie: Sensationelle Entwicklung

Der Relative Strength Index (RSI) gibt an, wie sich die Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen bewegen, indem er die Aufwärtsbewegungen in Bezug auf die Gesamtbewegungen setzt. Die Spanne reicht von 0 bis 100, wobei der RSI von Tomra Asa bei 10,13 liegt, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und eine Bewertung von "Gut" ergibt. Der RSI25 beträgt 30, was als Anzeichen für eine neutrale Situation angesehen wird, die ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Tomra Asa eingestellt waren. Es gab 12 Tage lang eine überwiegend positive Diskussion, ohne negative Themen. An 2 Tagen war die Stimmung neutral. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Tomra Asa eine "Gut"-Einschätzung.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, sowohl über 50 als auch über 200 Tage. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Tomra Asa-Aktie beträgt 11,49 EUR, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 12,79 EUR liegt (+11,31 Prozent Abweichung). Daher erhält Tomra Asa in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 10,05 EUR, ebenfalls über dem letzten Schlusskurs (+27,26 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis von Dividende zu Aktienkurs bei Tomra Asa derzeit 1, was eine negative Differenz von -1,6 Prozent zum Branchendurchschnitt darstellt. Aus diesem Grund erhält das Unternehmen in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.