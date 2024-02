Tomra Systems Aktie: Pleite oder Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "Tomra Systems ASA":

Die norwegische Firma Tomra Asa hat kürzlich eine Dividende ausgeschüttet, die im Verhältnis zum Aktienkurs bei -1,6 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten. Auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tomra Asa liegt mit 34 über dem Branchendurchschnitt von 32, was zu einer Überbewertung führt und auch eine "Schlecht"-Einschätzung erhält.

Auf der positiven Seite zeigt das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Zunahme positiver Kommentare über Tomra Asa, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Das Unternehmen ist auch in den Diskussionen in den sozialen Medien überwiegend positiv bewertet worden, was zu einer weiteren "Gut"-Einschätzung führt.

Insgesamt erhält Tomra Asa von der Redaktion also eine gemischte Bewertung, mit negativen Punkten in Bezug auf Dividende und KGV, aber positiven Punkten in Bezug auf die Anlegerstimmung und das Stimmungsbarometer.