Tomra Systems Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Weitere Suchergebnisse zu "Tomra Systems":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Tomra Asa zeigt einen Wert von 63,49, was auf eine neutrale Situation hinweist. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 69, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hindeutet. Dies führt zu einer Gesamtbewertung in dieser Kategorie als "Neutral".

Die Dividendenrendite für Tomra Asa beträgt 1,51 Prozent im Vergleich zum aktuellen Aktienkurs. Dieser Wert liegt nur leicht über dem Durchschnitt von 1,07 Prozent für diese Aktie und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Das Sentiment und Buzz rund um Tomra Asa haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Stimmungsbild. Jedoch wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tomra Asa einen Wert von 34,84, was deutlich teurer ist als der Branchendurchschnitt von 31,5. Dies führt zu einer Überbewertung des Titels und wird daher als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.