Tomra Systems Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Das norwegische Unternehmen Tomra Asa wird von Analysten als teuer und unrentabel eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 34,84, was 10 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieses vergleichsweise hohen KGVs wird die Aktie als "teuer" bewertet.

Auch in Bezug auf die Dividendenrendite schneidet Tomra Asa schlechter ab als der Durchschnitt der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies". Mit einer Rendite von 1,51 Prozent liegt sie 1,65 Prozent unter dem Durchschnitt. Aus diesem Grund erhält die Aktie auch in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 63, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 27,68, was darauf hindeutet, dass Tomra Asa überverkauft ist. Auf Basis des RSI wird das Wertpapier daher mit "Gut" eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Stimmung rund um die Aktie von Tomra Asa wird als unterdurchschnittlich eingeschätzt, da die Aktivität in Bezug auf Diskussionen und Beiträge im Internet gering ist. Zudem zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen. Auf Basis dieser Faktoren erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild.

Insgesamt wird die Aktie von Tomra Asa also aufgrund des hohen KGVs und der niedrigen Dividendenrendite als "teuer" und "unrentabel" bewertet. Die kurzfristige Bewertung auf Basis des RSI fällt jedoch besser aus, während die langfristige Stimmung als negativ eingestuft wird.