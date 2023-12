Tomra Systems Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Weitere Suchergebnisse zu "Tomra Systems":

Die technische Analyse von Tomra Asa-Aktien zeigt gemischte Signale. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 12,61 EUR, was 20,1 Prozent unter dem letzten Schlusskurs von 10.075 EUR liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Hingegen liegt der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt bei 8,86 EUR, was 13,71 Prozent über dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Im fundamentalen Bereich ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung, da das KGV von 32,22 aktuell 3 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt, was auf eine Überbewertung hinweist.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt gemischte Signale. Der RSI7 liegt bei 14,04 Punkten und deutet auf eine Überverkaufssituation hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt keine Überkaufs- oder Überverkaufssituation an und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Tomra Asa in diesem Abschnitt eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist positiv, da in den sozialen Medien vorwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene.

Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse insgesamt die Bewertung "Gut".