Tomra Systems Aktie: Chancenlos!

Weitere Suchergebnisse zu "Tomra Systems":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird im Finanzmarkt häufig eingesetzt, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über die Zeit in Relation zu setzen. Die Tomra Asa-Aktie wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage bewertet, der momentan bei 28,66 Punkten liegt, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI mit einem Wert von 29,56 im überverkauften Bereich. Aufgrund dieser Werte erhält Tomra Asa in diesem Punkt der Analyse eine "Gut"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien zeigt sich in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen ergab 5 positive Signale und 0 negative Signale, was zu einer positiven Empfehlung führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Tomra Asa-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 12,51 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 10,75 EUR liegt, was einer Abweichung von -14,07 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auf der kurzfristigeren Analysebasis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein anderes Bild, da der letzte Schlusskurs über dem Durchschnitt liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung für die Aktie führt. Zusammenfassend erhält Tomra Asa in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Sentiment und Buzz Analyse deutet auf eine Zunahme negativer Kommentare über Tomra Asa in den sozialen Medien hin, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die abnehmende Aufmerksamkeit und die geringere Diskussion über das Unternehmen führen ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund des Stimmungsbarometers der Marktteilnehmer.