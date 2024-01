Tomra Systems Aktie: Die Bären zittern!

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Tomra Asa bei 9,704 EUR liegt, was einem Abstand von -19,87 Prozent zum GD200 (12,11 EUR) entspricht. Dies weist auf ein "Schlecht"-Signal hin. Im Gegensatz dazu beträgt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, 9,54 EUR. Dies deutet auf ein "Neutral"-Signal hin, da der Abstand +1,72 Prozent beträgt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral" Bewertung des Aktienkurses, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In den letzten beiden Wochen wurde Tomra Asa von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Gut". Die Redaktion hat auch 6 Gut- und 0 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tomra Asa 34, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" als überbewertet gilt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Tomra Asa niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.