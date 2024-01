Tomra Systems Aktie: Anleger aufgepasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Tomra Systems":

Die technische Analyse von Tomra Asa zeigt gemischte Signale. Bei der Betrachtung des gleitenden Durchschnitts über 50 und 200 Tage ergibt sich ein gemischtes Bild. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 12,29 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 9,9 EUR liegt, was einer Abweichung von -19,45 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt hingegen bei 9,17 EUR, was über dem letzten Schlusskurs von 9,9 EUR liegt, was zu einem "+7,96 Prozent" Rating führt.

Bezüglich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Tomra Asa, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Aktie war auch Gegenstand erhöhter Diskussionen und Aufmerksamkeit, was die positive Bewertung verstärkt.

Bei der fundamentalen Analyse ergibt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 34,84, was um 11 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies". Dies signalisiert eine mögliche Unterbewertung und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der RSI für 7 Tage liegt bei 68,9, was als "Neutral" eingestuft wird. Beim RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 40, was ebenfalls zu einer "Neutral" Einstufung führt.

Insgesamt erhält Tomra Asa auf Basis der technischen, sentimentalen und fundamentalen Analyse ein "Neutral"-Rating.