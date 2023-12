Tomra Systems Aktie: Anleger aufgepasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Tomra Systems":

Die Bewertung der Aktie von Tomra Asa basierend auf fundamentalen Kriterien zeigt, dass das Unternehmen mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 32,22 über dem Branchendurchschnitt von 30,51 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die Anlegerstimmung rund um Tomra Asa zeigt laut Diskussionen in sozialen Medien ein deutliches Signal. In den Kommentaren und Meinungen der vergangenen Wochen überwiegen die positiven Einschätzungen, was dazu führt, dass das Unternehmen als "Gut" eingestuft wird. Zudem wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, und insgesamt konnten fünf Handelssignale ermittelt werden, von denen vier als "Gut" und eins als "Schlecht" eingestuft wurden.

Der Relative Strength Index (RSI) der Tomra Asa-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist, sowohl auf 7-Tage-Basis (Wert: 23) als auch auf 25-Tage-Basis (Wert: 24,38). In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Tomra Asa.

In Bezug auf die Dividende liegt Tomra Asa mit einer Ausschüttungsquote von 1,51 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 3,24 %. Aufgrund dieser Differenz von 1,73 Prozentpunkten erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Dividende.

Zusammenfassend ist das Unternehmen gemäß der Anlegerstimmung als "Gut" und basierend auf fundamentalen Kriterien als "Schlecht" einzustufen.