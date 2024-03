Tomra Systems Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Weitere Suchergebnisse zu "Tomra Systems ASA":

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tomra Asa liegt bei 58, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 33,54 als überbewertet angesehen wird. Somit erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe der fundamentalen Kriterien.

Auf Basis des Relative Strength-Index wird die Aktie von Tomra Asa als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7-Wert beträgt 41,53 und der RSI25-Wert liegt bei 31,61, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die Dividendenrendite von Tomra Asa beträgt 1,34 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,02 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen größtenteils positiv. Überwiegend positive Themen wurden diskutiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen zeigen zudem einen Überhang von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.