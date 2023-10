Tomra Systems-Aktie: -22%: Warum wird sie so abgestraft?

Weitere Suchergebnisse zu "Tomra Systems":

Die Tomra Systems-Aktie (WKN: A3DHA0) stürzte zum Wochenende in den Keller. Am Freitag ging es mit dem Papier des norwegischen Recyclingmaschinenbauers um über -20% bergab. Damit setzte Tomra Systems seinen massiven Abwärtstrend der letzten Monate fort. Seit Anfang Juli hat sich der Aktienkurs halbiert. Was treibt Anleger aus der Tomra Systems-Aktie?