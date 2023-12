Tomra ASA Aktie: Das wird nichts mehr!

Das norwegische Unternehmen Tomra Asa wird derzeit als überbewertet angesehen, da das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 32,22 liegt und damit über dem Branchendurchschnitt von 30,51 liegt. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende liegt Tomra Asa mit einer Ausschüttung von 1,51 % unter dem Branchendurchschnitt von 3,24 %, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Hinsichtlich des Relative Strength Index (RSI) wird die Tomra Asa-Aktie als überverkauft eingestuft, da der RSI der letzten 7 Tage bei 23 liegt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis bestätigt diese Einschätzung mit einem Wert von 24,38. Auf dieser Grundlage erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine insgesamt negative Einschätzung für die Tomra Asa-Aktie auf der Grundlage fundamentaler, Dividenden- und RSI-Kriterien sowie des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien.