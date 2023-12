Tomra ASA Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

In den vergangenen zwei Wochen wurde Tomra Asa von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet, so das Ergebnis der Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen. Auch wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher die Einstufung "Gut" hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

Die Messung der Anleger-Stimmung ergab zudem 5 positive und 0 negative Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Im Bereich der Dividendenpolitik schüttet Tomra Asa derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Tomra Asa mit 32,22 über dem Branchendurchschnitt von 31,32. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist.

Die technische Analyse ergab, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Tomra Asa-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 12,51 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 10,75 EUR liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Allerdings ergibt sich auf Basis der letzten 50 Handelstage ein anderes Rating, wodurch die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält.

Zusammenfassend erhält die Tomra Asa-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.