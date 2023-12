Tomra ASA Aktie: Ist das noch normal?

In den letzten zwei Wochen wurde Tomra Asa von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien überwiegend positiv bewertet, wie unsere Redaktion ausgewertet hat. Es wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einstufung "Gut" der Anleger-Stimmung führt. Die Auswertung ergab auch 5 Gut-Signale und 0 Schlecht-Signale, was zu einer Gesamtempfehlung "Gut" führt.

Im Bereich der Dividenden schüttet Tomra Asa derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies. Mit einem Unterschied von 1,75 Prozentpunkten erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über die Zeit. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 28,66 Punkten, was bedeutet, dass die Tomra Asa-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 29,56 eine Überverkaufssituation an und führt somit zu einer "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Tomra Asa in den sozialen Medien beobachtet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem wurde über die Aktie weniger diskutiert als normal, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit hinweist und somit zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt erhält Tomra Asa aufgrund der gesamten Analyse eine "Schlecht"-Bewertung.