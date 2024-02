Tompkins Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Tompkins derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 54,27 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (51,24 USD) um -5,58 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 55,39 USD deutet mit einer Abweichung von -7,49 Prozent darauf hin, dass die Aktie in diesem Zeitraum als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie damit das Rating "Schlecht".

In fundamentaler Hinsicht weist die Tompkins ein aktuelles KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 75,83 auf, was über dem Branchendurchschnitt (17,74) liegt. Aufgrund dieser Überbewertung wird die Aktie auf Basis fundamentaler Kriterien als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Tompkins ist insgesamt positiv, da vor allem und mehrheitlich positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen vorwiegend mit positiven Themen rund um Tompkins beschäftigt, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Analysten schätzen die Aktie von Tompkins langfristig als "Neutral" ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen liegen 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht vor. Obwohl es im letzten Monat keine Analystenupdates zu Tompkins gab, erwarten die Analysten im Durchschnitt ein Kursziel von 55 USD, was einer Erwartung von 7,34 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt. Basierend auf allen Analystenschätzungen wird daher die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.