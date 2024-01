Tompkins Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für die Preisgestaltung. Ein niedriges KGV bedeutet in der Regel, dass die Aktie preisgünstig ist. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Handelsbanken" liegt das KGV von Tompkins jedoch bei 65,98, was 329 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als "teuer" angesehen werden kann, basierend auf fundamentalen Kriterien.

Die Diskussionen in sozialen Medien rund um Tompkins zeigen hauptsächlich positive Meinungen und Stimmungen in den letzten Wochen. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist, basierend auf Anlegerstimmung und -meinungen.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor hat die Aktie von Tompkins im vergangenen Jahr eine Rendite von -16,41 Prozent erzielt, was 27,47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" auf dieser Stufe.

Von den Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Tompkins-Aktie sind 0 als "Gut", 1 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft. Dies führt zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten deuten darauf hin, dass die Aktie um -8,68 Prozent fallen könnte, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Empfehlung führt.

Zusammengefasst wird Tompkins von den Analysten als "Neutral" eingestuft.