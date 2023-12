Tompkins Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Die Tompkins-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 56,79 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 58,69 USD, was einem Unterschied von +3,35 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird der Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Bei der Analyse der Charttechnik wird neben dem 200-Tages-Durchschnitt auch der 50-Tages-Durchschnitt berücksichtigt. Der letzte Schlusskurs von 52,11 USD liegt über dem gleitenden Durchschnitt um +12,63 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Tompkins-Aktie für die einfache Charttechnik also eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich eine kaum veränderte Stimmung für Tompkins in den vergangenen Wochen. Aus diesem Grund erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien weist auf eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer hin, was auf ein gefallendes Interesse an der Aktie hindeutet. Infolgedessen wird Tompkins mit einer "Schlecht"-Bewertung eingestuft.

Die Analysteneinschätzung für die Tompkins-Aktie liegt derzeit bei "Neutral", basierend auf 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten von 55 USD weist auf ein Abwärtspotenzial von -6,29 Prozent hin, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Tompkins daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich der Analyse.

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv für Tompkins. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen ergab, dass überwiegend positive Themen in den Diskussionen im Mittelpunkt standen, weshalb die Aktie die Bewertung "Gut" erhält. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.