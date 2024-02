Tompkins Aktie: Grund zur Freude?

In den letzten vier Wochen gab es bei Tompkins eine Aufhellung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien. Die Kommunikationsfrequenz hat ebenfalls zugenommen, was auf ein verstärktes Interesse am Unternehmen hinweist. Aufgrund dieser Entwicklungen bewerten wir die Aktie als "Gut" auf dieser Ebene.

Was die Dividende betrifft, schüttet Tompkins im Vergleich zur Branche der Handelsbanken eine Dividendenrendite von 4,51 % aus, was 134,5 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 139,02 %. Daher wird der Ertrag als niedriger eingestuft und die Aktie erhält eine Bewertung von "Schlecht".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Tompkins liegt aktuell bei 54,34 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Ergebnisse und weist darauf hin, dass die Aktie auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält Tompkins auch hier eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Finanzsektor hat Tompkins im vergangenen Jahr eine Rendite von -35,63 % erzielt, was 151457,5 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Handelsbanken" beträgt -1,29 %, wobei Tompkins aktuell um 34,34 % unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.