Tompkins Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie von Tompkins im Fokus der Diskussionen, wobei vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Tompkins, was insgesamt eine "Gut"-Bewertung auslöst.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Tompkins als überbewertet, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt mit 65,98 insgesamt 323 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsbanken", der 15,58 beträgt. Aufgrund dieses Umstandes erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Schlecht".

Die langfristige Meinung von Analysten zur Tompkins-Aktie ist "Neutral", und insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Tompkins vor, und das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie wird auf 55 USD angesiedelt. Dies würde eine Performance von -1,61 Prozent erzielen, da die Aktie derzeit 55,9 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Gesamteinstufung "Neutral" seitens der Redaktion.

In Bezug auf die Dividende weist Tompkins derzeit eine Dividendenrendite von 4,78 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Handelsbanken") von 138,81 %, wodurch sich die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende ergibt.