Tomorrow.Mobility stellt zukunftsweisende Initiativen und Projekte für die Mobilität vor

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -Die zweite Austragung des Tomorrow.Mobility World Congress (https://www.tomorrowmobility.com/) (TMWC), der internationalen Veranstaltung zur Förderung neuer Modelle nachhaltiger Mobilität, findet vom 15. bis 17. November auf der Gran Via in Barcelona statt und steht unter dem Motto „What Moves You?". Der TMWC wird mehr als 80 nationale und internationale Experten und hundert Unternehmen zusammenbringen, die ihre Initiativen und Projekte vorstellen, um auf die Herausforderungen zu reagieren, denen sich die Gesellschaft im Bereich der Mobilität stellen muss. Die Veranstaltung findet parallel zum Smart City Expo World Congress statt.Themen wie das Engagement der öffentlichen Verwaltungen für den öffentlichen Verkehr und die Schaffung emissionsarmer Zonen vor dem Hintergrund von Wirtschaftskrise und Klimakrise, Mobilität als Dienstleistung (MaaS), Mikromobilität und urbane Luftmobilität werden im Konferenzprogramm behandelt.Unter den mehr als 80 Rednern sind mehrere Verkehrsminister und Experten wie Kelly Larson, Direktorin des Road Safety Programme bei Bloomberg Philanthropies; Karen Vancluysen, Generalsekretärin von POLIS; Marco te Brömmelstroet, Professor für Future of Urban Mobility an der Universität Amsterdam; Mikael Colville-Andersen, Experte für Stadtplanung und Thomas Geier, Leiter für Forschung und Politik bei den European Metropolitan Transport Authorities.Auf der diesjährigen Veranstaltung werden zwei von EIT Urban Mobility erstellte Studien vorgestellt. Der erste befasst sich mit dem Konzept der Fünfzehn-Minuten-Stadt, einem Trend in der Stadtplanung, der darauf abzielt, Stadtteile so umzugestalten, dass alle Bürger Zugang zu Grundversorgungsleistungen in nur 15 Minuten Entfernung haben. Die zweite Studie analysiert die Entwicklung der urbanen Luftmobilität (UAM), eines revolutionären Lufttransportsystems sowohl für Passagiere als auch für die Logistik auf der letzten Meile im städtischen Umfeld.Eine der größten Herausforderungen im Bereich der urbanen Mobilität ist die gemeinsame Nutzung von Daten in einem Umfeld des Vertrauens, der Sicherheit und der Datensouveränität. Der europäische Vorschlag zur Bewältigung dieser Herausforderung sind Datenräume, die sowohl kleine und mittlere Unternehmen als auch den öffentlichen Sektor unterstützen sollen. EIT Urban Mobility wird eine Studie zum Potenzial des Systems in Spanien und die wichtigsten Herausforderungen für seine Einführung vorstellen.Der TMWC ist auch die größte Handels- und Informationsplattform für Unternehmen des Mobilitätssektors, der im Jahr 2027 ein globales Marktvolumen von 60.000 Millionen Euro erreichen wird. In diesem Kontext wird die Veranstaltung mehr als hundert Aussteller beherbergen, darunter Deloitte, BSM, Moventia, Racc, Renfe, Keolis, Mercedes und Volvo, Institutionen wie AMB, FGC, TMB, CARNET und ETRA sowie mehr als 60 Start-ups, die ihre neuesten Produkte und Dienstleistungen vorstellen werden.