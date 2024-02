Tomoegawa Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Die technische Analyse von Tomoegawa-Aktien zeigt gemischte Ergebnisse. Der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 747,27 JPY, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 834 JPY liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt bei 954,78 JPY, was unter dem letzten Schlusskurs liegt und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Tomoegawa auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Tomoegawa in den letzten Wochen kaum verändert hat und erhält dafür eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 74, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage Basis bestätigt diese Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Tomoegawa.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral, obwohl in den vergangenen Tagen insbesondere negative Themen im Fokus standen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" basierend auf der Anleger-Stimmung.