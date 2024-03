Tomo Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Die technische Analyse der Tomo-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,57 HKD liegt, was 82,46 Prozent unter dem letzten Schlusskurs von 0,1 HKD liegt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,15 HKD) liegt mit einer Abweichung von 33,33 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Tomo zeigt einen RSI7 von 90,91 Punkten, was auf eine Überkaufung hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 hingegen liegt im neutralen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in diesem Abschnitt führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" und der "Automatische Komponenten"-Branche liegt Tomo mit einer Rendite von -31,31 Prozent bzw. 27,48 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Stimmung rund um den Titel überwiegend neutral ist, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Insgesamt ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Tomo bezogen auf die technische Analyse, den RSI, den Branchenvergleich und die Anlegerstimmung angemessen mit einem "Schlecht"- und "Neutral"-Rating bewertet werden kann.