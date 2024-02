Tomo Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Die Bewertung einer Aktie basiert nicht nur auf finanziellen Kennzahlen, sondern auch auf der Analyse der Kommunikation im Internet. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung spielen dabei eine wichtige Rolle. In Bezug auf die Aktie von Tomo zeigt die Analyse, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt die Rendite von Tomo bei -31,31 Prozent, was mehr als 26 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Automatische Komponenten"-Branche liegt die Rendite von Tomo mit -13,91 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem schlechten Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Tomo beträgt 0 Prozent, was 5,13 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Tomo-Aktie eine schlechte Bewertung in diesem Bereich.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Tomo-Aktie um -80,3 Prozent unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs deutlich darunter. Somit erhält die Tomo-Aktie auch in der einfachen Charttechnik ein schlechtes Rating.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale bis schlechte Bewertung für die Tomo-Aktie in verschiedenen Kategorien, basierend auf der Kommunikation im Internet, der Branchenvergleich Aktienkurs, Dividendenrendite und technischer Analyse.