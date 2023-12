Tomo Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Die Dividendenrendite für Tomo beträgt derzeit 0 Prozent in Bezug auf den aktuellen Aktienkurs. Dies liegt nur leicht unter dem Durchschnitt für diese Aktie, der ebenfalls bei 0 Prozent liegt. Daher haben unsere Analysten Tomo eine "Neutral"-Bewertung für diese Dividendenpolitik gegeben.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden neutrale Diskussionen über Tomo geführt, ohne positive oder negative Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden keine besonders positiven oder negativen Themen identifiziert, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Tomo bei 0,3 HKD liegt, was einem Abstand von -16,67 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einstufung als "Schlecht". Die Einstufung basierend auf den vergangenen 200 Tagen lautet ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -71,15 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Im Branchenvergleich erzielte Tomo in den letzten 12 Monaten eine Performance von -31,31 Prozent. Vergleichbare Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche verzeichneten durchschnittlich einen Rückgang von -6,25 Prozent, was bedeutet, dass Tomo im Branchenvergleich um -25,06 Prozent unterperformt hat. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von 5,31 Prozent im letzten Jahr, wobei Tomo um 36,63 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.