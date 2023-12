Tomo Aktie: Schlechte Nachrichten!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung von Tomo wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie wies eine mittlere Diskussionsintensität auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum unverändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führte.

Im Vergleich zur "Automatische Komponenten"-Branche hat Tomo in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von 26,45 Prozent gezeigt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führte. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die Aktie 41,49 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führte.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage ergab jeweils eine "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft war.

In Bezug auf die technische Analyse erhielt die Tomo-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,305 HKD lag, was einem Unterschied von -72,27 Prozent zum Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage entspricht. Sowohl der 200-Tages- als auch der 50-Tages-Durchschnitt führten zu einem weiteren "Schlecht"-Rating.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Tomo derzeit eine neutrale bis schlechte Bewertung in Bezug auf Diskussionen, Branchenvergleich, RSI und technische Analyse erhält.