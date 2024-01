Tomita Electric Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Weitere Suchergebnisse zu "Allegro":

Die Aktienkurse können nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der Stimmung eingeschätzt werden. Die Analysten haben die Tomita Electric-Aktie auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Außerdem haben die Nutzer in den sozialen Medien in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um Tomita Electric diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Neutral". Die Redaktion kommt zu dem Schluss, dass Tomita Electric in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.

Wichtige Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz können präzise Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zulassen. In den letzten vier Wochen wurden jedoch keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild bei Tomita Electric festgestellt. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung auch hier mit "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht signifikant verändert. Insgesamt erhält Tomita Electric daher ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aussagen darüber treffen kann, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Tomita Electric-Aktie beträgt aktuell 20, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wird ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil und zeigt, dass Tomita Electric weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier hier mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Tomita Electric damit ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Tomita Electric bei 1410 JPY liegt und damit 32,33 Prozent unter dem GD200 (2083,64 JPY) liegt. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 1484,28 JPY, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -5 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Tomita Electric-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.