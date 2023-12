Tomita Electric Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Tomita Electric Aktie in den letzten 7 Tagen überverkauft ist, da der RSI bei 8,26 liegt. Daher wird die Situation als "Gut" bewertet. Wenn der RSI auf einen Zeitraum von 25 Tagen ausgedehnt wird, liegt er bei 61, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs (GD200) der Tomita Electric Aktie bei 2138,39 JPY liegt, während der Kurs der Aktie bei 1398 JPY um -34,62 Prozent über diesem Trendsignal verläuft, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der GD50 beträgt 1515,22 JPY, was einer Abweichung von -7,74 Prozent entspricht und somit auch als "Schlecht" eingestuft wird.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung, da die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung durchschnittlich bzw. kaum verändert sind.

In Bezug auf die Anleger zeigt sich, dass in den letzten zwei Wochen neutral über die Tomita Electric Aktie diskutiert wurde und es in den letzten ein, zwei Tagen keine besonders positiven oder negativen Themen gab, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.